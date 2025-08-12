Ultime News

Dal Giappone in concerto
per gli ospiti de La Pace

Gradito ritorno martedì mattina alla Fondazione La Pace Onlus di Cremona per i giovanissimi artisti giapponesi del Tokyo Center Ensemble, che si erano già esibiti in RSA nel 2017 e nel 2019 attraverso la collaborazione di Confartigianato Imprese Cremona.

La compagine, con musicisti dai 4 ai 20 anni, è guidata dai coniugi Naoki e Yasuyo Matsui che l’hanno fondata nel 2014, proseguendo il progetto nel duplice ruolo di insegnanti e direttori d’orchestra. I talenti degli archi si sono esibiti in questi giorni nel Cremona Summer Festival, visitando inoltre la città di Stradivari con le sue botteghe.

Il repertorio del Tokyo Center Ensemble spazia dal Barocco al Classico e al Romantico, come hanno potuto apprezzare gli ospiti della struttura per i quali l’evento è stato un intreccio di cultura e socialità: dai bambini e ragazzi dell’ensemble, gli ospiti hanno ricevuto in dono con un sorriso degli origami creati per l’occasione.
Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata
