Ultime News

12 Ago 2025 Cremo tra entrate e uscite:
accelerata in tutti i reparti
12 Ago 2025 Inflazione, le famiglie cremonesi
spendono 363 euro in più all’anno
11 Ago 2025 Dieci anni dall'omicidio da "Frank"
I complici nel Cremonese
11 Ago 2025 E' ufficiale: Filippo Terracciano
nuovo giocatore della Cremo
11 Ago 2025 Addio a Susanna, per 20 anni la
gatta mascotte di Cremona Solidale
Nazionali

Donna travolta e uccisa da auto rubata a Milano, fermati 4 minorenni

(Adnkronos) – Tre bambini e una bambina, minori di 14 anni, sono stati fermati dagli agenti della Polizia Locale di Milano perché considerati responsabili dell’investimento avvenuto che ha causato la morte della 71enne Cecilia De Astis, che stava camminando in via Saponaro a Milano, nel quartiere Gratosoglio. Al momento sono in corso le identificazioni e le perquisizioni. 

