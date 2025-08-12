Ultime News

12 Ago 2025 Compie 50 anni "Amici miei",
il grande classico con Ugo Tognazzi
12 Ago 2025 Dal Giappone in concerto
per gli ospiti de La Pace
12 Ago 2025 Montagnole di Piazza Roma,
finalmente cantiere al via
12 Ago 2025 "La telefonata che nessuno
vorrebbe mai ricevere"
12 Ago 2025 Gli infermieri del futuro a lezione
alle Figlie di San Camillo
Nazionali

Ex Ilva, firmata l’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti

(Adnkronos) – Firmata l’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti ex Ilva. L’accordo è stato siglato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy da tutte le amministrazioni nazionali e locali. È quanto si apprende da fonti del Mimit. 

Nell’accordo sulla decarbonizzazione dell’ex Ilva le parti “si impegnano a convocare una nuova riunione del tavolo in data successiva al 15 settembre – termine ultimo per la presentazione di offerte vincolanti – per esaminare le prime evidenze della Procedura e valutare la possibile localizzazione degli impianti di preridotto (Dri) utili per l’approvvigionamento dei forni elettrici” si legge nel testo dell’accordo. 

