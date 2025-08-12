Un incidente stradale intorno alle ore 10 di questa mattina (martedì 12 agosto) ha coinvolto due mezzi: un’automobile e una moto. Il tutto è avvenuto sulla Strada Provinciale 27, tra i comuni di Malagnino e Pieve San Giacomo, appena dopo il ristorante Bicocca.

Sono subito intervenute un’ambulanza e un’auto medica, oltre alla Polstrada di Cremona. Sul posto anche i Carabinieri.

Due le persone rimaste coinvolte nell’incidente; in particolare l’uomo in sella allo scooterone avrebbe riportato ferite lievi. Il mezzo per poco non è finito nel corso d’acqua che si trova accanto al manto stradale. In un primo momento i soccorsi sono intervenuti in codice rosso, poi fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave del previsto (trasportato in ospedale in codice verde).

