Ultime News

12 Ago 2025 Compie 50 anni "Amici miei",
il grande classico con Ugo Tognazzi
12 Ago 2025 Dal Giappone in concerto
per gli ospiti de La Pace
12 Ago 2025 Montagnole di Piazza Roma,
finalmente cantiere al via
12 Ago 2025 "La telefonata che nessuno
vorrebbe mai ricevere"
12 Ago 2025 Gli infermieri del futuro a lezione
alle Figlie di San Camillo
Nazionali

Paolini-Krueger, oggi l’azzurra in campo a Cincinnati – Diretta

(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna in campo a Cincinnati. La tennista azzurra sfida la statunitense Ashlyn Krueger oggi, martedì 12 agosto, nel terzo turno del Wta 1000 sul cemento americano. Nel match d’esordio Paolini ha battuto la greca Maria Sakkari, numero 65 del mondo, in due set, mentre la ‘padrona di casa’ ha superato la lettone Sevastova. 

 

 

In caso di passaggio del turno Paolini sfiderà agli ottavi di finale la ceca Barbora Krejcikova. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...