12 Ago 2025 Carabinieri di Soresina arrestano
56enne residente ad Annicco
12 Ago 2025 Anziano aggredito in via Adige:
arrestati due minorenni
12 Ago 2025 Boom musei cremonesi: quasi
300mila presenze nel 2024
12 Ago 2025 Addio a Davide Bazzani,
colonna del giornalismo locale
12 Ago 2025 Misure economiche da Regione,
Guidesi: "Impegno a tutto campo"
Trieste, 25enne scomparsa da casa ritrovata morta su monte Grisa

(Adnkronos) – E’ stato trovata morta Giulia Bonin, la 25enne di Trieste scomparsa da casa domenica scorsa. Il corpo è stato individuato dalle squadre del soccorso alpino di Trieste ieri sera a mezzanotte sul Monte Grisa, a una decina di metri dalla strada napoleonica, incastrato tra gli alberi. 

A lanciare l’allarme era stata la famiglia, dopo che la giovane non rispondeva alle chiamate né ai messaggi. Tramite i social era stata diffusa la foto della ragazza, e diversi amici e parenti avevano condiviso appelli per ritrovarla.  

