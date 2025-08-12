Ultime News

Turista travolta e uccisa da bus a Livorno, grave il compagno

(Adnkronos) –
Tragedia nell’area portuale di Livorno, dove una coppia di turisti è stata investita da un pullman in manovra. La donna è morta sul colpo, mentre il compagno ha riportato ferite gravissime ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale cittadino. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. L’area è stata transennata per consentire i rilievi delle forze dell’ordine. 

