13 Ago 2025 La Cremonese blinda il reparto
portieri: ecco Marco Silvestri
13 Ago 2025 Cara inflazione, quanto mi costi!
I cremonesi: "E' aumentato tutto"
13 Ago 2025 Comitato Picenengo: no agevolazioni
per il polo logistico
13 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Diciamoci tutto"
13 Ago 2025 Bambino di sei anni morso
da un alano a Torricella del Pizzo
31 bambini in viaggio da Gaza verso l’Italia per essere curati

ROMA (ITALPRESS) – Raggiungeranno l’Italia in tarda serata i tre aerei C130J dell’Aeronautica Militare con a bordo 31 bambini provenienti dalla Striscia di Gaza che, accompagnati dai loro familiari, verranno accolti nelle strutture ospedaliere dove riceveranno assistenza sanitaria e cure mediche specialistiche. L’operazione è stata resa possibile grazie al coordinamento della Presidenza del Consiglio e alla sinergia tra il ministero della Difesa, il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero dell’Interno, il ministero della Salute, il dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con l’OMS, il Meccanismo Europeo di Protezione Civile e le aziende sanitarie coinvolte.

(Fonte video: Ministero della Difesa)

