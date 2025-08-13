Ultime News

13 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Diciamoci tutto"
13 Ago 2025 Bambino di sei anni morso
da un alano a Torricella del Pizzo
13 Ago 2025 Tragedia in montagna,
muore Virginio "Ginny" Mussi
13 Ago 2025 Comitato ordine e sicurezza
Delittuosità scesa del 20%
13 Ago 2025 Elisa Conzadori, 5 anni fa
la tragedia e nessun colpevole
Cronaca

Bambino di sei anni morso
da un alano a Torricella del Pizzo

Nella mattinata odierna, un bambino di sei anni è stato azzannato da un alano alla testa. L’episodio è avvenuto a Torricella del Pizzo.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto, si sarebbe avvicinato all’animale di proprietà della famiglia (che ha preso in affido da un canile due esemplari di questa razza), con l’intento di giocare, ma quest’ultimo ha avuto una reazione improvvisa, mordendolo alla testa. Immediato l’intervento del 118 e, in seconda battuta, dell’elisoccorso.

Infatti, il piccolo, vittima dell’aggressione, è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, dove è giunto in codice giallo e dove è stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico. Nonostante la ferita riportata, il bambino è sempre rimasto vigile e non ha mai perso conoscenza dopo l’aggressione subita.

L.C.

© Riproduzione riservata
