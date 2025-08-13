Nella mattinata odierna, un bambino di sei anni è stato azzannato da un alano alla testa. L’episodio è avvenuto a Torricella del Pizzo.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto, si sarebbe avvicinato all’animale di proprietà della famiglia (che ha preso in affido da un canile due esemplari di questa razza), con l’intento di giocare, ma quest’ultimo ha avuto una reazione improvvisa, mordendolo alla testa. Immediato l’intervento del 118 e, in seconda battuta, dell’elisoccorso.

Infatti, il piccolo, vittima dell’aggressione, è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, dove è giunto in codice giallo e dove è stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico. Nonostante la ferita riportata, il bambino è sempre rimasto vigile e non ha mai perso conoscenza dopo l’aggressione subita.

L.C.

