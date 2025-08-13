Belen volta pagina e ritrova il sorriso… con Nicolò Tomassi: chi è la nuova fiamma

(Adnkronos) –

È un nuovo capitolo sentimentale per Belen, che ha voltato pagina e ha trovato l’amore. La showgirl argentina, attualmente in vacanza in Sardegna, è stata immortalata da Chi tra la braccia di Nicolò Tomassi. E le immagini sembrano svelare una forte sintonia.

Stando a quanto riporta il magazine di Alfonso Signorini, Tomassi è romano e di professione fa l’avvocato. La conoscenza con Rodriguez sarebbe avvenuta di recente, durante la vacanza sull’isola, grazie ad amici in comune. Una frequentazione nata da poco, che potrebbe rivelarsi un semplice flirt estivo, oppure potrebbe essere l’inizio di una storia d’amore.

Per Belen è comunque un nuovo inizio, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino e la successiva relazione con Antonino Spinalbese, padri rispettivamente di Santiago e Luna Marì. Due amori importanti e che hanno segnato la sua vita privata, ma che ora lasciano spazio a una nuova fase, più serena.