13 Ago 2025 Cara inflazione, quanto mi costi!
I cremonesi: "E' aumentato tutto"
13 Ago 2025 Comitato Picenengo: no agevolazioni
per il polo logistico
13 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Diciamoci tutto"
13 Ago 2025 Bambino di sei anni morso
da un alano a Torricella del Pizzo
13 Ago 2025 Tragedia in montagna,
muore Virginio "Ginny" Mussi
Carburanti, prezzi ai minimi dall’estate 2021

ROMA (ITALPRESS) – Sulla scia dell’andamento dei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati, prosegue la discesa dei prezzi dei carburanti lungo la rete distributiva italiana. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche nella settimana di Ferragosto si registrano nuovi ribassi, con valori in calo di 0,3 centesimi al litro per la benzina e di 0,5 centesimi al litro per il gasolio. Sempre secondo il Mimit i prezzi alla pompa risultano essere – sia per la benzina che per il gasolio – ai livelli più bassi dal 2021, prima della guerra della Russia in Ucraina. Un trend che si conferma anche da inizio anno, con l’eccezione della parentesi di metà giugno dovuta al conflitto in Medioriente.
