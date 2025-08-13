Ultime News

13 Ago 2025 La Cremonese blinda il reparto
portieri: ecco Marco Silvestri
13 Ago 2025 Cara inflazione, quanto mi costi!
I cremonesi: "E' aumentato tutto"
13 Ago 2025 Comitato Picenengo: no agevolazioni
per il polo logistico
13 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Diciamoci tutto"
13 Ago 2025 Bambino di sei anni morso
da un alano a Torricella del Pizzo
Nazionali

Chiara Ferragni, Image Building nuova consulente per la comunicazione

(Adnkronos) – Chiara Ferragni ha deciso di avvalersi della consulenza di Image Building a partire dalla fine del mese di luglio. L’agenzia milanese coordinerà la comunicazione dell’influencer e dei suoi brand. L’incarico è stato annunciato da Image Building stessa, in una nota. 

Poco prima, in una nota, la Lighthouse Communication aveva comunicato che non avrebbe più rappresentato l’influencer. “Lighthouse Communication s.r.l.s. comunica di non rappresentare più la signora Chiara Ferragni alla quale augura tutto il bene per il futuro”, si legge nella nota.  

 

 

 

