Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proniamo il racconto di Isabella Chiadini. Qui trovate tutti i racconti.

Ci siamo scritti per oltre un anno: un invito a un convegno sfociato in una relazione epistolare. Tempo fa sarebbe stata questa la definizione. Prima le mail, poi i messaggi.

Un giorno lui dice che possiamo dirci tutto; non ci sono tabù. Mi è sembrata così enorme, quella parola, così sproporzionata. Noi commentavamo gli eventi del mondo; qualche film, qualche libro. Accennavamo alla vita personale solo perché si intravedessero alcuni fatti essenziali. Per sorridere ricorrevamo all’infanzia, ai nostri cani, oppure alla Svizzera, il suo Paese di adozione. Non credo che flirtassimo, piuttosto avevamo elaborato qualche rito: nel salutarci, per esempio.

Continua qui…

© Riproduzione riservata