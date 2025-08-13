Ultime News

13 Ago 2025 Ciak si gira: iniziate le riprese di
"I misteri di Stagno Lombardo"
12 Ago 2025 Compie 50 anni "Amici miei",
il grande classico con Ugo Tognazzi
12 Ago 2025 Dal Giappone in concerto
per gli ospiti de La Pace
12 Ago 2025 Montagnole di Piazza Roma,
finalmente cantiere al via
12 Ago 2025 "La telefonata che nessuno
vorrebbe mai ricevere"
Nazionali

Juventus-Juventus Next Gen: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Amichevole in famiglia per la Juventus. Oggi, mercoledì 13 agosto, i bianconeri sfidano la Next Gen nel tradizionale appuntamento estivo, che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. La squadra di Tudor continua la propria marcia di avvicinamento al debutto in campionato, in programma nel weekend del 24 agosto, dopo che il tecnico croato ha ricevuto indicazioni confortanti dall’ultimo test contro il Borussia Dortmund, dove la Juventus si è imposta per 2-1 al Signal Iduna Park. 

 

La sfida tra Juventus e Juventus Next Gen è in programma oggi, mercoledì 13 agosto, alle ore 18.30. Ecco la probabile formazione bianconera: 

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor 

 

Juventus-Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...