Ultime News

13 Ago 2025 La Cremonese blinda il reparto
portieri: ecco Marco Silvestri
13 Ago 2025 Cara inflazione, quanto mi costi!
I cremonesi: "E' aumentato tutto"
13 Ago 2025 Comitato Picenengo: no agevolazioni
per il polo logistico
13 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Diciamoci tutto"
13 Ago 2025 Bambino di sei anni morso
da un alano a Torricella del Pizzo
Video Pillole

Lampedusa, Save the Children “Inaccettabile la conta dei bimbi morti”

ROMA (ITALPRESS) – “I superstiti, che sono fortemente provati, stanno delineando i contorni di una tragedia che sembra immensa. Sembra che tra le 30 e le 40 persone risultino morte o disperse nel Mediterraneo, 30 o 40 vite e sogni infranti nel tentativo di raggiungere l’Europa. Tra questi ci sarebbero anche diversi minori, una madre avrebbe perso una bimba di un anno e mezzo. È inaccettabile continuare a fare la conta dei bambini e delle persone morte nel Mediterraneo”. Così Giovanna Di Benedetto, portavoce di Save the Children, dopo il naufragio di stamane al largo di Lampedusa. “Ancora una volta Save the Children chiede alle istituzioni europee e ai sui Stati membri di attivare un sistema strutturato e coordinato di ricerca e soccorso nel Mediterraneo per salvare vite umane e di aprire canali regolari di accesso all’Europa”, conclude.

col3/mca1

(Fonte video: Save the Children)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...