Ultime News

13 Ago 2025 La Cremonese blinda il reparto
portieri: ecco Marco Silvestri
13 Ago 2025 Cara inflazione, quanto mi costi!
I cremonesi: "E' aumentato tutto"
13 Ago 2025 Comitato Picenengo: no agevolazioni
per il polo logistico
13 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Diciamoci tutto"
13 Ago 2025 Bambino di sei anni morso
da un alano a Torricella del Pizzo
Nazionali

Matera, accoltella donna e spara a carabinieri poi si suicida

(Adnkronos) – Un 79enne si è introdotto in casa di una donna di 28 anni, sua vicina di casa che gestisce un bar del posto, e la ha aggredita con un coltello. E’ accaduto a Gorgoglione, in provincia di Matera. La donna, che ha riportato tre ferite da arma da taglio, è stata soccorsa e non è grave. L’uomo subito dopo è fuggito a bordo della sua auto raggiungendo il Comune di Aliano dove è stato intercettato dai carabinieri della locale stazione.  

I militari lo hanno fermato ma il 79enne ha imbracciato un fucile calibro 12, illegalmente detenuto, e ha esploso un colpo verso un carabiniere che è riuscito a schivarlo. Subito dopo è risalito in macchina e ha raggiunto Stigliano dove è stato intercettato da un’altra pattuglia dei carabinieri. A quel punto l’uomo è entrato sul retro di un’area di servizio e si è suicidato sparandosi un colpo di fucile. Non sono chiari i motivi del gesto. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...