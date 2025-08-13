Ultime News

13 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Diciamoci tutto"
13 Ago 2025 Bambino di sei anni morso
da un alano a Torricella del Pizzo
13 Ago 2025 Tragedia in montagna,
muore Virginio "Ginny" Mussi
13 Ago 2025 Comitato ordine e sicurezza
Delittuosità scesa del 20%
13 Ago 2025 Elisa Conzadori, 5 anni fa
la tragedia e nessun colpevole
Migranti, naufragio a Lampedusa: almeno 20 morti, decine di dispersi

(Adnkronos) – Naufragio a circa 13 miglia a sud-ovest di Lampedusa. Secondo le prime informazioni un barcone carico di migranti si sarebbe ribaltato prima dell’arrivo dei soccorsi. Almeno una ventina i cadaveri già recuperati, un bilancio tragico che potrebbe salire nelle prossime ore. All’appello, secondo i racconti dei superstiti, una sessantina già sbarcati sulla più grande delle Pelagie, mancherebbero 15-20 persone.  

