Naufragio Lampedusa, Croce Rossa “In hotspot 56 superstiti accolti”

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “Nella tarda mattinata abbiamo accolto 56 persone superstiti partite dalla Libia, altre 4 sono ricoverate in osservazione. Le persone sono provate dal viaggio, sono in condizioni discrete, la nostra equipe li ha già presi in carico e si sta occupando di loro e dei loro bisogni”. Lo ha detto Cristina Palma, vice direttore dell’hotspot di Lampedusa della Croce Rossa Italiana, in una video dichiarazione in merito al naufragio odierno con vittime e dispersi.

(Fonte video: Croce Rossa Italiana)

