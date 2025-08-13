Ultime News

13 Ago 2025 La Cremonese blinda il reparto
portieri: ecco Marco Silvestri
13 Ago 2025 Cara inflazione, quanto mi costi!
I cremonesi: "E' aumentato tutto"
13 Ago 2025 Comitato Picenengo: no agevolazioni
per il polo logistico
13 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Diciamoci tutto"
13 Ago 2025 Bambino di sei anni morso
da un alano a Torricella del Pizzo
Nazionali

Sinner-Mannarino, oggi l’azzurro in campo negli ottavi di Cincinnati – Diretta

Jannik Sinner torna in campo a Cincinnati. Oggi, mercoledì 13 agosto, il tennista azzurro sfida il francese Adrian Mannarino, numero 89 del ranking Atp, negli ottavi di finale del Masters 1000 nella serata italiana. Sinner, nei turni precedenti sul cemento americano, ha già battuto il colombiano Daniel Elahi Galan al secondo turno e il canadese Gabriel Diallo al terzo. 

In caso di qualificazione ai quarti il numero uno del mondo affronterà il vincente della sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il francese Benjamin Bonzi, mattatore prima di Lorenzo Musetti e poi di Stefanos Tsitsipas. 

 

