Ultime News

13 Ago 2025 Cara inflazione, quanto mi costi!
I cremonesi: "E' aumentato tutto"
13 Ago 2025 Comitato Picenengo: no agevolazioni
per il polo logistico
13 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Diciamoci tutto"
13 Ago 2025 Bambino di sei anni morso
da un alano a Torricella del Pizzo
13 Ago 2025 Tragedia in montagna,
muore Virginio "Ginny" Mussi
Video Pillole

Tg News – 13/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A Lampedusa affondano 2 barche di migranti, almeno 20 vittime
– Uccide la ex moglie a coltellate a La Spezia e si costituisce
– Videochiamata fra Trump, Zelensky e leader Ue
– In Italia in serata 31 bambini da Gaza
– Botulino, Iss: quasi 1300 casi dal 2001 ad oggi, alta incidenza al Sud
– Ponte di Ferragosto, oltre 12 milioni di spostamenti
– Caldo, bollino rosso in 16 città, tra cui Milano e Roma
– Nubifragio Lampedusa, Croce Rossa: “In hotspot 56 superstiti accolti”
– Previsioni 3B Meteo 14 Agosto
/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...