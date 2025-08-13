Video Pillole
Tg Sport – 13/8/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Inter fa 2-2 col Monza, non basta la magia di Pio Esposito
– Il Milan vuole Hojlund, il danese ci pensa seriamente
– Duplantis non si ferma più, altro record a 6,29 nell’asta
– A Cincinnati sorridono Nardi, Bronzetti e Jasmine Paolini
– Lettera aperta di Donnarumma ai tifosi “Deluso e amareggiato”
/gtr
– L’Inter fa 2-2 col Monza, non basta la magia di Pio Esposito
– Il Milan vuole Hojlund, il danese ci pensa seriamente
– Duplantis non si ferma più, altro record a 6,29 nell’asta
– A Cincinnati sorridono Nardi, Bronzetti e Jasmine Paolini
– Lettera aperta di Donnarumma ai tifosi “Deluso e amareggiato”
/gtr
© Riproduzione riservata