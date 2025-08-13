Tre anni senza Piero Angela, il ricordo di Alberto: “Tutto quello che mi manca…”

(Adnkronos) –

Sono trascorsi esattamente tre anni dalla scomparsa di Piero Angela, l’eterno scrittore, giornalista e divulgatore scientifico. A ricordarlo oggi, mercoledì 13 agosto, è il figlio Alberto Angela che sui social ha condiviso una foto che li ritrae insieme, felici, sorridenti, testimoni di un legame profondo e di una grandissima stima reciproca.

“Questa sera su Rai5 alle 21.15 va in onda la puntata di Ulisse dedicata a mio padre, mancato esattamente 3 anni fa”, scrive Alberto Angela. “Sarà per me e per la mia famiglia emozionante riascoltare la sua voce e immergerci nuovamente nel mondo delle sue idee e del suo modo di pensare, sempre stimolante, con ragionamenti capaci di suggerire soluzioni sorprendenti e innovative ai problemi”, continua Angela.

Con il cuore aperto, il giornalista ripercorre alcuni dei momenti speciali vissuti al fianco del genitore, non solo come padre ma anche come mentore e compagno di dialoghi profondi sulla vita e sul mondo: “Al di là del padre, dell’amico e della persona, quello che manca è anche il piacere della conversazione e dei ragionamenti che spaziavano su argomenti diversissimi, dall’evoluzione, all’economia, dallo Spazio, al futuro del nostro paese e ai giovani, ai quali lui teneva tantissimo”.

“La freschezza – conclude – delle sue idee è ancora valida adesso ed è sempre stata una fonte di ottimismo e speranza”.