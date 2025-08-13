Trump ospita Putin in base Alaska che fu cruciale nella Guerra Fredda

(Adnkronos) – Donald Trump non solo ha scelto l’Alaska, che gli Stati Uniti acquistarono dalla Russia zarista nel 1867, per il vertice di Ferragosto con Vladimir Putin, ma ospiterà il presidente russo in una base militare che ebbe un ruolo “particolarmente importante” nel difendere gli Usa dall’allora Unione Sovietica. L’attesissimo faccia a faccia tra i due leader si svolgerà infatti, rivelano media americani, nella Joint Base Elmendorf-Richardson, base militare di Anchorage, di cui la Library of Congress ricorda appunto il ruolo cruciale ai tempi della Guerra Fredda.

Risultato dell’integrazione, avvenuta nel 2010, della Air Force’s Elmendorf base e dell’US Army’s Fort Richardson, è la base militare più grande dell’Alaska, ospitando oltre 32mila persone, secondo Military OneSource, circa il 10% della popolazione della principale città dello stato artico. La base, in cui sono di stanza 6mila militari, ospita il quartier generale dell’United States Alaskan Command, e tra le unità assegnate figura l’F22 Raptor, un caccia che secondo l’Air Force “non può essere paragonato a nessun caccia conosciuto o in progettazione”.

Non è la prima volta che la base è teatro di incontri diplomatici di alto livello: il 26 settembre del 1971 Richard Nixon accolse nella Elmendorf Air Force Base l’imperatore Hirohito, nella prima visita di un membro della dinastia imperiale giapponese negli Stati Uniti. E non sarà la prima visita di Trump nella base dove si è recato diverse volte durante il suo primo mandato. Anche Barack Obama ha visitato la Elmendorf-Richardson, durante il suo viaggio nel 2015 ai confini con il circolo polare artico, come ha fatto Joe Biden che nel 2023, di ritorno da un viaggio in Asia, presenziò alla cerimonia nella base per commemorare le vittime dell’11 settembre.