Turisti al Museo del Violino,
boom di presenze dall'estero

La città del Torrazzo si conferma destinazione apprezzata dai turisti stranieri anche per le vacanze estive: in queste settimane si contano numerosi gruppi nel centro storico, si tratta dei musicisti partecipanti al Cremona Summer Festival con i loro famigliari e amici, che insieme stanno facendo turismo musicale con visite a mostre e botteghe alternate a concerti eseguiti fra teatri e piazze.

Il Museo del Violino in particolare registra un flusso notevole, destando interesse negli artisti per il percorso espositivo che propone un viaggio nella storia della liuteria cremonese e mondiale dalle origini fino ai giorni nostri. Soltanto martedì mattina una trentina di tedeschi e un centinaio di giapponesi sono entrati nelle sale ad osservare i capolavori di Stradivari, Guarneri e Amati e poi gli strumenti contemporanei.

Secondo i dati diffusi nei giorni scorsi dall’Assessorato regionale alla Cultura, sono state quasi 300 mila le presenze di visitatori a Cremona nel 2024 e sul territorio lombardo si è rilevato un incremento dei flussi del 3,9%. Cifre incoraggianti, soprattutto in vista delle Olimpiadi della Cultura che inizieranno in autunno preludio dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026.

Il servizio di Federica Priori

