Ultime News

13 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Diciamoci tutto"
13 Ago 2025 Bambino di sei anni morso
da un alano a Torricella del Pizzo
13 Ago 2025 Tragedia in montagna,
muore Virginio "Ginny" Mussi
13 Ago 2025 Comitato ordine e sicurezza
Delittuosità scesa del 20%
13 Ago 2025 Elisa Conzadori, 5 anni fa
la tragedia e nessun colpevole
Nazionali

Ucraina, Trump: “I leader europei vogliono vedere un accordo”

(Adnkronos) – “Tra poco parlerò con i leader europei. Sono persone straordinarie che vogliono vedere un accordo chiuso” tra Russia e Ucraina. E’ quanto scrive Donald Trump su Truth Social poco prima della videoconferenza di questo pomeriggio con i leader europei, i vertici di Ue e Nato e Volodymyr Zelensky. Una sorta di pre vertice virtuale in vista del faccia a faccia che il presidente Usa avrà venerdì in Alaska con Vladimir Putin.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...