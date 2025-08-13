Ucraina, Trump: “I leader europei vogliono vedere un accordo”

(Adnkronos) – “Tra poco parlerò con i leader europei. Sono persone straordinarie che vogliono vedere un accordo chiuso” tra Russia e Ucraina. E’ quanto scrive Donald Trump su Truth Social poco prima della videoconferenza di questo pomeriggio con i leader europei, i vertici di Ue e Nato e Volodymyr Zelensky. Una sorta di pre vertice virtuale in vista del faccia a faccia che il presidente Usa avrà venerdì in Alaska con Vladimir Putin.