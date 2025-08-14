Arrestato a Fiumicino narcotrafficante con 19 kg di cocaina





ROMA (ITALPRESS) – Un narcotrafficante è stato arrestato presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Le “fiamme gialle” del Gruppo di Fiumicino, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno individuato, sulla base di mirate attività di intelligence, un passeggero, proveniente da San Paolo (Brasile), giunto con uno dei primi voli del mattino. Dopo aver scansionato il bagaglio a mano, sono stati rinvenuti 18 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 19 chilogrammi.

mgg/ (Fonte video: Guardia di Finanza)

© Riproduzione riservata