14 Ago 2025 L'ultimo saluto a Davide Bazzani
14 Ago 2025 La Cremo svela i numeri di maglia
tra conferme e sorprese
14 Ago 2025 Poste Italiane, "Piano Decoro"
a Cremona Centro e Casalmaggiore
14 Ago 2025 Trent'anni fa la morte di Zanoni
Fu il sindaco della nuova Fiera
14 Ago 2025 Sicurezza in stazione: 33 denunce
nei primi sei mesi dell'anno
Arrestato a Fiumicino narcotrafficante con 19 kg di cocaina

ROMA (ITALPRESS) – Un narcotrafficante è stato arrestato presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Le “fiamme gialle” del Gruppo di Fiumicino, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno individuato, sulla base di mirate attività di intelligence, un passeggero, proveniente da San Paolo (Brasile), giunto con uno dei primi voli del mattino. Dopo aver scansionato il bagaglio a mano, sono stati rinvenuti 18 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 19 chilogrammi.
mgg/ (Fonte video: Guardia di Finanza)

