Lavori in corso nella sala ragazzi G. Ghisalberti della Biblioteca Statale di Cremona: con appositi fondi del Ministero della Cultura, è stato possibile progettare e realizzare un nuovo allestimento dei locali di Palazzo Affaitati dedicati ai giovani e giovanissimi, locali che hanno vissuto varie trasformazioni in ottant’anni di storia.

Con arredi modulari, dotazioni tecnologiche, nonché un rinnovo completo del patrimonio librario per un pubblico fra i 6 e i 16 anni, la sala ragazzi diverrà più dinamica e funzionale.

Ora, infatti, gli spazi sono concepiti sia per la lettura sia per diversi laboratori, che saranno attivati per la prima volta la prossima stagione. L’inaugurazione è prevista ad inizio autunno, data e programma dell’evento verranno annunciati prossimamente.

Il servizio di Federica Priori

