14 Ago 2025 Sacro e profano, gli appuntamenti
di Ferragosto in provincia
13 Ago 2025 La Cremonese blinda il reparto
portieri: ecco Marco Silvestri
13 Ago 2025 Cara inflazione, quanto mi costi!
I cremonesi: "E' aumentato tutto"
13 Ago 2025 Comitato Picenengo: no agevolazioni
per il polo logistico
13 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Diciamoci tutto"
Caso Epstein, Melania Trump minaccia di far causa ad Hunter Biden per un miliardo

(Adnkronos) – La First Lady americana Melania Trump ha minacciato di fare causa a Hunter Biden per oltre un miliardo di dollari dopo che il figlio dell’ex presidente ha affermato che era stato Jeffrey Epstein – finanziere condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori – a presentarla a quello che sarebbe poi diventato il marito. Gli avvocati che agiscono per conto della First Lady hanno definito l’affermazione “falsa, denigratoria, diffamatoria e provocatoria”. 

Le dichiarazioni di Biden risalgono a un’intervista rilasciata all’inizio di questo mese, contenente forti critiche sui passati legami tra Trump ed Epstein. Donald Trump, già amico di Epstein, ha affermato che i due hanno litigato all’inizio degli anni 2000.  

