Da Tony Effe ad Achille Lauro, Fedez contro tutti: dissing sul palco del Red Valley

Fedez contro tutti. Il rapper, ospite al Red Valley Festival a Olbia, si è lasciato andare ad alcune rime al veleno contro altri colleghi per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, senza risparmiare nessuno… nemmeno se stesso.

La prima stoccata è diretta a Tony Effe e alla sua performance al Festival di Sanremo con il brano ‘Damme na mano’: “Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti”, ha iniziato Fedez dal palco scatenando il pubblico.

Poi, ancora, Fedez fa un battuta autoironica sul suo matrimonio naufragato con Chiara Ferragni: “Il mio matrimonio finito come il concerto dei Coldplay”, chiaro riferimento allo scandalo delle ultime settimane legato alla kiss cam che ha immortalato un presunto tradimento.

Ma non è finita qui. “Elodie a San Siro uno spin-off di Chi l’ha visto”, ha detto, alludendo alla polemica legata ai biglietti venduti a 10 euro per riempire lo stadio, così riporta Chi. E dal palco di Olbia Fedez non risparmia nemmeno Achille Lauro: “Il costume a carnevale lo chiedo ad Achille Lauro”, dice il rapper sul cantautore veronese, che secondo i rumors, per mesi è stato accostato alla ex moglie di Fedez.

Infine, una frecciata a Ilaria Salis, membro del Parlamento europeo, mescolando satira e provocazione: “Miss Italia lo vince Ilaria Salis. Ilaria, ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare”.