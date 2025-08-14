Enrico Brignano ricorda il padre scomparso e…lo aggiorna

(Adnkronos) –

Enrico Brignano ha ricordato il papà Antonino, scomparso all’età di 78 anni nel 2011 a seguito di una malattia. Con un post pubblicato su Instagram, l’attore e comico romano ha condiviso una foto che ritrae il padre sorridente, accompagnata da una lunga lettera: “Ciao Pà come ogni 14 agosto la tua assenza si sente di più…”.

L’attore aggiorna idealmente il padre sulla sua vita e sulla sua famiglia: “Qui le cose vanno bene i bimbi crescono a vista d’occhio… ormai Niccolò nuota come un pesciolino con i braccioli e Martina sceglie da sola i suoi vestitini quando deve uscire…”, continua Brignano. E poi parla del suo rapporto con la compagna Flora Canto: “Io e Flora portiamo avanti le cose con amore tra le incertezze della vita. Flora è una brava mamma insegna ai bambini un sacco di cose é molto premurosa…”.

Brignano si mette a nudo: “Io? Io cerco di fare del mio meglio, cerco di insegnare loro quei valori che ho imparato da te… alcune volte ci riesco alcune volte meno. C’est la vie… ancora il dolore per la mancanza di mamma si sente e mi toglie il fiato… l’unica consolazione è che lei ti abbia raggiunto e che abbiate ripreso la vita di sempre magari in una bella frutteria lì su in cielo… con angeli per clienti, senza tasse da pagare, insomma senza tante preoccupazioni”.

Conclude con una dolcissima preghiera: “Ora ti lascio il nodo in gola si sta facendo sentire… mi raccomando veglia sempre su di noi e abbi cura di mamma”. E tra i commenti c’è chi non ha potuto fare a meno di notare la somiglianza incredibile tra padre e figlio: “Due gocce d’acqua”, si legge.