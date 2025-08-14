Ultime News

14 Ago 2025 Rischia di annegare nell’Adda:
16enne in gravi condizioni
14 Ago 2025 Come un'"Araba Fenice":
in viale Po riaperta l'edicola
14 Ago 2025 Basket, Trevor Lacey lascia
la Vanoli dopo tre stagioni
14 Ago 2025 Incredulità e dolore a Cristo Re
per l'ultimo saluto a Ginny
14 Ago 2025 Scontro tra auto all'incrocio
Coinvolte due bimbe di 2 e 4 anni
Nazionali

Gita in barca finisce in tragedia, 12enne annega nel lago di Molveno

(Adnkronos) – È sceso in acqua da una barca noleggiata dalla famiglia. Il tempo di riportarla a riva e ritornare e del 12enne si erano perse le tracce. Tragedia oggi sul lago di Molveno dove un ragazzino è morto dopo essere stato inghiottito dalle acque del lago. La famiglia ha subito lanciato l’allarme, sul posto vigili del fuoco locali e i sommozzatori della centrale di Trento.  

Il 12enne, in acqua da circa un’ora e mezza, è stato recuperato privo di sensi a circa due metri dal fondale. Le condizioni sono apparse subito critiche. Trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento, è morto poco dopo. 

