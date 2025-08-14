Il racconto del giorno
“Verso Sud”
di Vittorio Olivieri
Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proponiamo il racconto di Vittorio Olivieri. Qui trovate tutti i racconti.
Scrutò ancora una volta l’orizzonte, e non vide altro che mare.
Era riuscito a issare il fiocco, anche se solo in parte. Quel brandello di stoffa, tuttavia, gli permetteva di navigare e di non essere più trascinato alla deriva.
L’acqua non era un problema; i pannelli solari erano, chissà come, rimasti intatti e facevano funzionare il dissalatore. Il problema era il cibo: le scorte stavano per esaurirsi, insieme alle sue speranze d’essere tratto in salvo.
Desiderò non aver mai risposto a quella telefonata.
Quella sera stava per uscire dall’ufficio, quando il telefono all’improvviso squillò. Indugiò un istante, incerto se rispondere. Fissò l’orologio appeso alla parete: erano le 7.
«Pronto?»
«Sono Steven».
«Stavo andando a casa, possiamo sentirci domattina? È stata una lunga giornata».
«Ho del lavoro per te, un trasferimento alle Hawaii».