Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proponiamo il racconto di Vittorio Olivieri. Qui trovate tutti i racconti.

Scrutò ancora una volta l’orizzonte, e non vide altro che mare.

Era riuscito a issare il fiocco, anche se solo in parte. Quel brandello di stoffa, tuttavia, gli permetteva di navigare e di non essere più trascinato alla deriva.

L’acqua non era un problema; i pannelli solari erano, chissà come, rimasti intatti e facevano funzionare il dissalatore. Il problema era il cibo: le scorte stavano per esaurirsi, insieme alle sue speranze d’essere tratto in salvo.

Desiderò non aver mai risposto a quella telefonata.

Quella sera stava per uscire dall’ufficio, quando il telefono all’improvviso squillò. Indugiò un istante, incerto se rispondere. Fissò l’orologio appeso alla parete: erano le 7.

«Pronto?»

«Sono Steven».

«Stavo andando a casa, possiamo sentirci domattina? È stata una lunga giornata».

«Ho del lavoro per te, un trasferimento alle Hawaii».

© Riproduzione riservata