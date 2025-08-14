Ultime News

14 Ago 2025 Rischia di annegare nell’Adda:
16enne in gravi condizioni
14 Ago 2025 Come un'"Araba Fenice":
in viale Po riaperta l'edicola
14 Ago 2025 Basket, Trevor Lacey lascia
la Vanoli dopo tre stagioni
14 Ago 2025 Incredulità e dolore a Cristo Re
per l'ultimo saluto a Ginny
14 Ago 2025 Scontro tra auto all'incrocio
Coinvolte due bimbe di 2 e 4 anni
Nazionali

“Mi imbarcai su un cargo…”, Verdone e gli auguri di Ferragosto citando Borotalco

(Adnkronos) – “Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Non seppi mai che cavolo trasportasse quel cargo, ma forse un giorno lo capii. Droga!..”. Carlo Verdone fa un regalo ai suoi fan per augurare a tutti loro “Buon Ferragosto” e “buone vacanze” e lo fa con un video postato sui social, recitando la celebre battuta di ‘Borotalco’ a bordo di una barca (la sua?) con lo sfondo di un tramonto.  

“Buon ferragosto a tutti voi amici miei, con tutto il mio affetto – dice nel video – e un saluto particolare a quelli che domani andranno al ‘Palo della morte'”, dice l’attore e regista riferendosi alla tappa fissa per centinaia di fan che il 15 agosto si danno appuntamento nel luogo diventato famoso in ‘Un sacco bello’. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...