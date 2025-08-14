Ultime News

14 Ago 2025 L'ultimo saluto a Davide Bazzani
14 Ago 2025 La Cremo svela i numeri di maglia
tra conferme e sorprese
14 Ago 2025 Poste Italiane, "Piano Decoro"
a Cremona Centro e Casalmaggiore
14 Ago 2025 Trent'anni fa la morte di Zanoni
Fu il sindaco della nuova Fiera
14 Ago 2025 Sicurezza in stazione: 33 denunce
nei primi sei mesi dell'anno
Nancy Brilli nel cast di Ballando con le stelle: “Sarà una gara con me stessa”

(Adnkronos) –
Nancy Brilli entra ufficialmente nel cast di ‘Ballando con le stelle’. Come per i precedenti annunci, anche questo è arrivato con un video, postato sul profilo Instagram del programma. 

L’attrice italiana ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova sfida e per la partecipazione al dance show di Rai 1, in partenza dal 27 settembre. “Finalmente dopo tanto tempo farò Ballando con le stelle, mi divertirò tantissimo. Sono molto contenta di questa nuova avventura, di lavorare con Milly e di conoscere i miei nuovi colleghi ballerini”, ha spiegato Brilli in un video selfie.  

 

Nancy Brilli ha sottolineato lo spirito con cui affronterà questa esperienza: “Sarà un gara con me stessa, bisognerà vedere cosa riuscirò a combinare. Ma io sono capatosta e secondo me qualcosa imparo, imparo a ballare, è fantastico”.  

Il nome di Nancy Brilli va ad aggiungersi agli altri concorrenti annunciati i giorni scorsi. Nel cast sono stati confermati al momento anche la signora Coriandoli/Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Marcella Bella, Barbara D’Urso e Martina Colombari. 

© Riproduzione riservata
