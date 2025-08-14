Ultime News

14 Ago 2025 Basket, Trevor Lacey lascia
la Vanoli dopo tre stagioni
14 Ago 2025 Incredulità e dolore a Cristo Re
per l'ultimo saluto a Ginny
14 Ago 2025 Scontro tra auto all'incrocio
Coinvolte due bimbe di 2 e 4 anni
14 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Verso Sud”
14 Ago 2025 Nicola, arriva il Palermo: "Siamo
in costruzione, onoriamo l'impegno"
Paolini-Krejcikova, oggi l’azzurra in campo nei quarti di Cincinnati – Diretta

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna in campo a Cincinnati. La tennista azzurra sfida oggi, giovedì 14 agosto, la ceca Barbora Krejcikova negli ottavi di finale del Masters 1000. Nell’ultimo turno Paolini ha superato in due set la statunitense Ashlyn Krueger, mentre all’esordio aveva battuto, seppur a fatica, la greca Maria Sakkari. Krejcikova invece, numero 80 del mondo, ha superato prima, a sorpresa, l’ucraina Elina Svitolina e poi l’americana Iva Jovic. 

In caso di passaggio del turno Paolini incontrerà la vincente tra Coco Gauff e Lucia Bronzetti. 

 

