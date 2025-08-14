Ultime News

14 Ago 2025 L'ultimo saluto a Davide Bazzani
14 Ago 2025 La Cremo svela i numeri di maglia
tra conferme e sorprese
14 Ago 2025 Poste Italiane, "Piano Decoro"
a Cremona Centro e Casalmaggiore
14 Ago 2025 Trent'anni fa la morte di Zanoni
Fu il sindaco della nuova Fiera
14 Ago 2025 Sicurezza in stazione: 33 denunce
nei primi sei mesi dell'anno
Ponte Morandi, Mattarella: “Ferita indelebile nel cuore dell’Italia”

(Adnkronos) – “Il 14 agosto 2018 segna una pagina drammatica nella storia del nostro Paese: quarantatré vite spezzate, centinaia di persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Una ferita indelebile nel cuore di Genova, della Liguria, dell’Italia. Il crollo del Ponte Morandi ha segnato un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla sindaca di Genova, Silvia Salis. 

“La comunità locale e la comunità nazionale – spiega – hanno reagito con straordinario spirito di solidarietà accanto agli immediati soccorsi offerti dalle autorità preposte per arginarne le catastrofiche conseguenze. La rapida ricostruzione di un così importante tratto stradale, il Ponte Genova San Giorgio, riconnettendo la Città e l’Italia, è stata un atto di ripartenza. La tutela delle infrastrutture, per garantire piena sicurezza nella circolazione, non ammette alcuna forma di negligenza. Nel commemorare le vittime del Ponte Morandi, la Repubblica si unisce al dolore dei familiari”, conclude Mattarella. 

