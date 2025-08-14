Ultime News

14 Ago 2025 Rischia di annegare nell’Adda:
16enne in gravi condizioni
14 Ago 2025 Come un'"Araba Fenice":
in viale Po riaperta l'edicola
14 Ago 2025 Basket, Trevor Lacey lascia
la Vanoli dopo tre stagioni
14 Ago 2025 Incredulità e dolore a Cristo Re
per l'ultimo saluto a Ginny
14 Ago 2025 Scontro tra auto all'incrocio
Coinvolte due bimbe di 2 e 4 anni
Nazionali

Sinner-Auger Aliassime, oggi l’azzurro in campo nei quarti di Cincinnati – Diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Cincinnati. Il tennista azzurro sfida oggi, giovedì 14 agosto, il canadese Felix Auger Aliassime, numero 28 del ranking Atp, nei quarti di finale del Masters 1000 americano. Sinner, che arriva al torneo da campione in carica dopo aver vinto la scorsa edizione battendo in finale Frances Tiafoe, ha superato ieri Adrian Mannarino in due set, intervallato da quasi tre ore di interruzione per pioggia, negli ottavi, mentre aveva già battuto Daniel Elahi Galan all’esordio e Gabriel Diallo nel terzo turno. 

In caso di passaggio del turno, in semifinale Sinner affronterà il vincente della sfida tra Holger Rune e Terence Atmane. 

 

