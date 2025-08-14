Ultime News

14 Ago 2025 Basket, Trevor Lacey lascia
la Vanoli dopo tre stagioni
14 Ago 2025 Incredulità e dolore a Cristo Re
per l'ultimo saluto a Ginny
14 Ago 2025 Scontro tra auto all'incrocio
Coinvolte due bimbe di 2 e 4 anni
14 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Verso Sud”
14 Ago 2025 Nicola, arriva il Palermo: "Siamo
in costruzione, onoriamo l'impegno"
Tg Economia – 14/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il debito pubblico torna a salire
– Un Piano da 9 miliardi per guidare la transizione ecologica
– Ue, mercati agricoli resilienti nonostante le incertezze globali
– Ecobonus per tapparelle e persiane, istruzioni per l’uso
