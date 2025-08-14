Ultime News

14 Ago 2025 L'ultimo saluto a Davide Bazzani
Voce del territorio
14 Ago 2025 La Cremo svela i numeri di maglia
tra conferme e sorprese
14 Ago 2025 Poste Italiane, "Piano Decoro"
a Cremona Centro e Casalmaggiore
14 Ago 2025 Trent'anni fa la morte di Zanoni
Fu il sindaco della nuova Fiera
14 Ago 2025 Sicurezza in stazione: 33 denunce
nei primi sei mesi dell'anno
Nazionali

Trump-Putin, summit domani in Alaska: inizio alle 21.30 ora italiana

(Adnkronos) – Inizierà alle 21.30 di domani sera (ora italiana) il vertice ad Anchorage, in Alaska, fra Donald Trump e Vladimir Putin. Lo ha reso noto il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, precisando che dopo il loro colloquio i presidenti di Stati Uniti e Russia terranno una conferenza stampa congiunta.  

“Dopo la conclusione dei negoziati, Vladimir Putin e Donald Trump terranno una conferenza stampa congiunta in cui riassumeranno i risultati dei negoziati”, ha annunciato Ushakov ai giornalisti. 

I due presidenti, ha anticipato il consigliere per la politica estera del Cremlino, parleranno anche dello sviluppo della cooperazione bilaterale “anche in ambito commerciale ed economico” fra Russia e Stati Uniti. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...