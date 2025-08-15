Ultime News

15 Ago 2025 I Radicali in visita ispettiva
al carcere il 15 agosto
15 Ago 2025 Grigliate e canottieri, Ferragosto
anche per chi è rimasto in città
15 Ago 2025 Ferragosto sul Po: 13º saggio
natatorio tra Amici del Po e Eridanea
15 Ago 2025 Non ce l'ha fatta il 16enne
che si era immerso nell'Adda
15 Ago 2025 Morte di Elisa, l'anniversario.
Sentenza civile attesa entro l'anno
Nazionali

Auto travolge tre giovani a Terracina e fugge: morto 16enne

(Adnkronos) – Tragedia di Ferragosto a Terracina. Un’auto ha travolto tre ragazzi che stavano camminando al margine di una strada provinciale, la notte scorsa intorno alle 3.30. Uno dei tre, 16 anni, è morto. Il fratello gemello del giovane è rimasto illeso mentre l’altro ragazzo, coetaneo, ha riportato ferite lievi e non è in pericolo di vita. La persona alla guida dell’auto non si è fermata a prestare soccorso ed è fuggita. Sul posto oltre al 118, la polizia stradale, che sta visionando le immagini registrate dalla telecamere per risalire al responsabile dell’investimento. 

