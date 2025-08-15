Ultime News

15 Ago 2025 I Radicali in visita ispettiva
al carcere il 15 agosto
15 Ago 2025 Grigliate e canottieri, Ferragosto
anche per chi è rimasto in città
15 Ago 2025 Ferragosto sul Po: 13º saggio
natatorio tra Amici del Po e Eridanea
15 Ago 2025 Non ce l'ha fatta il 16enne
che si era immerso nell'Adda
15 Ago 2025 Morte di Elisa, l'anniversario.
Sentenza civile attesa entro l'anno
Nazionali

“Condizioni spartane”, giornalisti russi alloggiati come sfollati ad Anchorage

(Adnkronos) – Ad Anchorage tutti gli hotel sono al completo, a causa del summit tra Trump e Putin e della stagione turistica. Così i giornalisti russi vengono alloggiati come sfollati nel palazzetto dello sport. Brande da campo e tende per dividere gli spazi.  

Come dimostrano alcuni video postati sui social, l’Alaska Airlines Center è stato trasformato in una struttura ricettiva temporanea, con letti da campeggio e divisori. “Condizioni spartane”, si sente in uno dei filmati. 

 

“Questo è un contributo della Croce Rossa: ogni persona ha un piccolo cuscino, un piccolo asciugamano e questi divisori”, si legge in un post che mostra le condizioni in cui trascorreranno la notte prima del cruciale vertice. 

 

