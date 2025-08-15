Ultime News

15 Ago 2025 "Non esistono nemici": l'appello
del vescovo nel giorno dell'Assunta
15 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Tiro mancino"
15 Ago 2025 Ferragosto, il Prefetto Giannelli
in visita alle Forze dell'Ordine
15 Ago 2025 "In difesa dello stato di diritto"
Delegazione radicale in carcere
15 Ago 2025 Grigliate e canottieri, Ferragosto
anche per chi è rimasto in città
Cultura

Il racconto del giorno
"Tiro mancino"

di Mario Manzo

Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proponiamo il racconto di Mario Manzo. Qui trovate tutti i racconti.

 

 

Studio 8 di Radio Fragolina.
Ore 8:37.
«… Ma lei è sicuro, mago Brago? Con questa preghiera mi passano i balordoni?»
«Se sono sicuro?! E che mi pagano a fare qui a Radio Fragolina, la tua radio dalla sera alla mattina? Il tuo problema non sono i balordoni, ma è il diavolo Ciunto che te li fa venire! Caramella bella, indossa il guanto sinistro che, ricordo, potete acquistare sul sito di Radio Fragolina. Io eviterò i movimenti con la mano per non sprecare energia magica, ma tu *devi*, o il rituale non funzionerà. Ora muovi le dita e ripeti con me: Ciunto l’Emunto-»
«C-Ciunto l’Emunto-»
«-Io al camposanto-»
«Io al-no, è troppo stupido…»
«Ripeti! Io al camposanto-»
«Io al camposanto…»
«Con questo guanto ora ti mando!»
«Con questo guanto… ora ti… mando! Non riesco a credere di aver davvero de-»
«Caramella bella, hai risolto il problema! Richiama tra tre giorni e fammi sapere. E non dimenticare, se ti sono piaciuto, di offrirmi un caffè con una piccola donazione sul sito di Radio Fragolina».

Continua qui…

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...