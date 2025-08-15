Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proponiamo il racconto di Mario Manzo. Qui trovate tutti i racconti.

Studio 8 di Radio Fragolina.

Ore 8:37.

«… Ma lei è sicuro, mago Brago? Con questa preghiera mi passano i balordoni?»

«Se sono sicuro?! E che mi pagano a fare qui a Radio Fragolina, la tua radio dalla sera alla mattina? Il tuo problema non sono i balordoni, ma è il diavolo Ciunto che te li fa venire! Caramella bella, indossa il guanto sinistro che, ricordo, potete acquistare sul sito di Radio Fragolina. Io eviterò i movimenti con la mano per non sprecare energia magica, ma tu *devi*, o il rituale non funzionerà. Ora muovi le dita e ripeti con me: Ciunto l’Emunto-»

«C-Ciunto l’Emunto-»

«-Io al camposanto-»

«Io al-no, è troppo stupido…»

«Ripeti! Io al camposanto-»

«Io al camposanto…»

«Con questo guanto ora ti mando!»

«Con questo guanto… ora ti… mando! Non riesco a credere di aver davvero de-»

«Caramella bella, hai risolto il problema! Richiama tra tre giorni e fammi sapere. E non dimenticare, se ti sono piaciuto, di offrirmi un caffè con una piccola donazione sul sito di Radio Fragolina».

Continua qui…

© Riproduzione riservata