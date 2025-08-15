Il racconto del giorno
"Tiro mancino"
di Mario Manzo
Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proponiamo il racconto di Mario Manzo. Qui trovate tutti i racconti.
Studio 8 di Radio Fragolina.
Ore 8:37.
«… Ma lei è sicuro, mago Brago? Con questa preghiera mi passano i balordoni?»
«Se sono sicuro?! E che mi pagano a fare qui a Radio Fragolina, la tua radio dalla sera alla mattina? Il tuo problema non sono i balordoni, ma è il diavolo Ciunto che te li fa venire! Caramella bella, indossa il guanto sinistro che, ricordo, potete acquistare sul sito di Radio Fragolina. Io eviterò i movimenti con la mano per non sprecare energia magica, ma tu *devi*, o il rituale non funzionerà. Ora muovi le dita e ripeti con me: Ciunto l’Emunto-»
«C-Ciunto l’Emunto-»
«-Io al camposanto-»
«Io al-no, è troppo stupido…»
«Ripeti! Io al camposanto-»
«Io al camposanto…»
«Con questo guanto ora ti mando!»
«Con questo guanto… ora ti… mando! Non riesco a credere di aver davvero de-»
«Caramella bella, hai risolto il problema! Richiama tra tre giorni e fammi sapere. E non dimenticare, se ti sono piaciuto, di offrirmi un caffè con una piccola donazione sul sito di Radio Fragolina».