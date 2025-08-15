Ultime News

15 Ago 2025 Iniziata con processione e rosario
sul Lungo Po la Festa dell'Assunta
15 Ago 2025 Pranzo di Ferragosto nel cremonese,
agriturismi verso il tutto esaurito
14 Ago 2025 Rischia di annegare nell’Adda:
16enne in gravi condizioni
14 Ago 2025 Come un'"Araba Fenice":
in viale Po riaperta l'edicola
14 Ago 2025 Basket, Trevor Lacey lascia
la Vanoli dopo tre stagioni
Nazionali

Incontro Trump-Putin, lo show di Lavrov con felpa dell’Urss

(Adnkronos) –
Spunta anche l’Urss nel vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, che oggi saranno protagonisti dell’incontro in Alaska. Nella delegazione del presidente russo c’è il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, che ha fatto il suo ingresso in scena con un abbigliamento sorprendente. Lavrov si è presentato alla base di Anchorage indossando una felpa con un’enorme scritta ‘CCCP’, la sigla della defunta URSS in caratteri cirillici. 

 

Un richiamo alla guerra fredda, evidentemente, in un evento che puè segnare una svolta nei negoziati per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...