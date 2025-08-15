Ultime News

15 Ago 2025 I Radicali in visita ispettiva
al carcere il 15 agosto
15 Ago 2025 Grigliate e canottieri, Ferragosto
anche per chi è rimasto in città
15 Ago 2025 Ferragosto sul Po: 13º saggio
natatorio tra Amici del Po e Eridanea
15 Ago 2025 Non ce l'ha fatta il 16enne
che si era immerso nell'Adda
15 Ago 2025 Morte di Elisa, l'anniversario.
Sentenza civile attesa entro l'anno
Nazionali

Infortuni, operatore ecologico muore travolto da moto mentre lavora a Manduria

(Adnkronos) – Un operatore ecologico è morto mentre svolgeva il suo lavoro a Manduria, in provincia di Taranto, travolto da una moto. La vittima si chiamava Pasquale Dinoi, aveva 53 anni, inutili i tentavi di soccorso 

”Con profondo dolore, il sindaco e l’amministrazione Comunale esprimono il loro cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia, ai colleghi e agli amici dell’operatore ecologico tragicamente scomparso questa mattina mentre svolgeva il proprio lavoro al servizio della collettività”, scrive su Facebook il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...