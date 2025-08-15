Ultime News

15 Ago 2025 "Non esistono nemici": l'appello
del vescovo nel giorno dell'Assunta
15 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Tiro mancino"
15 Ago 2025 Ferragosto, il Prefetto Giannelli
in visita alle Forze dell'Ordine
15 Ago 2025 "In difesa dello stato di diritto"
Delegazione radicale in carcere
15 Ago 2025 Grigliate e canottieri, Ferragosto
anche per chi è rimasto in città
Jeff Bezos, morta la madre Jackie: l’addio del fondatore di Amazon

(Adnkronos) – Lutto per il fondatore di Amazon Jeff Bezos. E’ morta ieri la madre Jackie Bezos a 78 anni, ma la notizia è stata data oggi. Il decesso dopo aver lottato contro una forma di demenza. In un post su Instagram accompagnato da una foto di lei, il miliardario 61enne ha ricordato che la sua vita da adulta è iniziata “un po’ presto”, quando è diventata madre a 17 anni.  

La Bezos Family Foundation ha dichiarato in un comunicato che a Jackie Bezos era stata diagnosticata nel 2020 la demenza a Corpi di Lewy, una malattia neurologica degenerativa. Era stata presidente della Fondazione, che eroga borse di studio per l’istruzione. 

“Non deve essere stato facile, ma lei è riuscita a far funzionare tutto”, ha scritto Jeff Bezos. “Si è dedicata con ferocia al compito di amarmi e ha aggiunto mia sorella e mio fratello alla sua lista di persone da amare, proteggere e nutrire”. Bezos ha detto che è morta “circondata da tanti di noi che l’amavano: i suoi figli, i nipoti e mio padre. La custodirò per sempre nel mio cuore”. “Ti voglio bene, mamma” ha scritto Jeff.  

Sono arrivate condoglianze da parte di celebrità come Antonio Banderas, Sharon Stone, Naomi Campbell e Miranda Kerr. Lauren Sánchez, l’ex giornalista che ha sposato Bezos in una cerimonia a Venezia piena di star a giugno, ha scritto: “Ci mancherà tantissimo”.  

 

