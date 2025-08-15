Ultime News

15 Ago 2025 "Non esistono nemici": l'appello
del vescovo nel giorno dell'Assunta
15 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Tiro mancino"
15 Ago 2025 Ferragosto, il Prefetto Giannelli
in visita alle Forze dell'Ordine
15 Ago 2025 "In difesa dello stato di diritto"
Delegazione radicale in carcere
15 Ago 2025 Grigliate e canottieri, Ferragosto
anche per chi è rimasto in città
Putin, raffica di domande sull’Ucraina: le ‘non risposte’

(Adnkronos) – Una smorfia, uno sguardo perplesso, nessuna risposta. Vladimir Putin reagisce così alla raffica di domande sulla guerra in Ucraina che i giornalisti americani gli rivolgono prima dell’incontro tra il presidente russo e Donald Trump. “Dirà sì al cessate il fuoco?”, “Si impegna a non uccidere più civili?”, “Perché il presidente Trump dovrebbe fidarsi di lei?”, chiedono i giornalisti. Alla domanda se fosse disposto ad accettare un cessate il fuoco, Putin si limita ad alzare un sopracciglio, a distogliere lo sguardo e scuotere la testa. Quando gli viene chiesto se si impegnerà a non uccidere più civili, il presidente Putin porta le mani alla bocca e risponde in russo: “Andiamo, andiamo”. Gli staff dei due presidenti chiudono la parentesi: “Grazie a tutti, grazie a tutti”. Sipario. 

