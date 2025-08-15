Ultime News

15 Ago 2025 "Non esistono nemici": l'appello
del vescovo nel giorno dell'Assunta
15 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Tiro mancino"
15 Ago 2025 Ferragosto, il Prefetto Giannelli
in visita alle Forze dell'Ordine
15 Ago 2025 "In difesa dello stato di diritto"
Delegazione radicale in carcere
15 Ago 2025 Grigliate e canottieri, Ferragosto
anche per chi è rimasto in città
Nazionali

Roma, bimbo di 4 anni in bici investito a Tor Pignattara: è grave

(Adnkronos) – Un bambino di 4 anni, di nazionalità del Bangladesh, è stato investito ieri sera alle 21 mentre era in bicicletta in via di Tor Pignattara, a Roma, all’incrocio con via dell’Acquedotto Alessandrino da una Renault Clio condotta da un italiano di 25 anni. Il piccolo è stato trasportato dal padre al Vannini e poi trasferito con un’ambulanza al Bambin Gesù in codice rosso.  

Sul posto le pattuglie della polizia locale del gruppo Prenestino. Il veicolo è stato sequestrato. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente. 

