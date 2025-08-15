Ultime News

15 Ago 2025 "Non esistono nemici": l'appello
del vescovo nel giorno dell'Assunta
15 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Tiro mancino"
15 Ago 2025 Ferragosto, il Prefetto Giannelli
in visita alle Forze dell'Ordine
15 Ago 2025 "In difesa dello stato di diritto"
Delegazione radicale in carcere
15 Ago 2025 Grigliate e canottieri, Ferragosto
anche per chi è rimasto in città
Nazionali

Si tuffa nell’Adda, ma non riemerge: 16enne muore in ospedale

(Adnkronos) – E’ morto il ragazzo di 16 anni che ieri era stato individuato nel fiume Adda, in località Bocchi di Comazzo nel Lodigiano e soccorso dai vigili del fuoco. Il giovane era arrivato ieri in condizioni disperate all’ospedale San Raffaele di Milano.  

Il ragazzo nel pomeriggio si era tuffato in acqua nel fiume e non era più riemerso. Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, con il supporto del nucleo sommozzatori e dell’elicottero Drago 153, proveniente dal reparto volo di Malpensa, erano intervenuti sul fiume riuscendo a individuarlo. Grazie a un sorvolo dell’elicottero Drago, il corpo del giovane era stato avvistato sul fondo del fiume. I sommozzatori hanno quindi provveduto al recupero immediato e il personale dei Vigili del Fuoco ha iniziato le manovre salvavita in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118. Poi la corsa in ospedale ma purtroppo il giovane non ce l’ha fatta. 

