Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proponiamo il racconto di Colomba Panigada. Qui trovate tutti i racconti.

Era veramente arrabbiata. Aveva preso la mulattiera non sapendo dove portava, voleva solo allontanarsi dal mondo, da chi l’aveva ancora una volta delusa.

Ci cascava sempre nella trappola del “vogliamoci bene”, “sorridi al prossimo e lui ti sorriderà”, ma anche stavolta i risultati non erano stati pari alle aspettative.

Al diavolo, tutto e tutti, voleva solo scappare dalle emozioni che erano dentro di lei. Le stesse che le facevano allungare il passo, dominando i sassi che sembrava volessero frenarla e farla cadere.

Anche le sue gambe allenate, dopo il primo quarto d’ora, cominciavano a rallentare la corsa e il respiro reclamava un ritmo più lento. Non voleva arrendersi e continuò a divorare il sentiero davanti a sé. Era un percorso diverso dal solito, si poteva perdere, ma non le importava. Continua qui…

