Morto Tristan Rogers, leggenda di ‘General Hospital’: aveva 79 anni

(Adnkronos) – L’attore australiano Tristan Rogers, storico volto della soap opera “General Hospital”, nella quale ha interpretato per oltre quattro decenni il ruolo dell’agente segreto Robert Scorpio, è morto nella sua abitazione a Palm Springs, in California, all’età di 79 anni, a causa di un cancro ai polmoni, malattia contro cui combatteva da tempo, pur non essendo mai stato fumatore. La notizia della scomparsa è stata annunciata dal suo manager, Meryl Soodak. “La famiglia di General Hospital è profondamente addolorata per la perdita di Tristan”, ha dichiarato Frank Valentini, produttore esecutivo della serie. “Per 45 anni ha affascinato milioni di telespettatori”.

Nato a Melbourne il 3 giugno 1946, Rogers ha iniziato la carriera nel suo paese natale, per poi trovare fama internazionale grazie al ruolo di Scorpio, apparso per la prima volta nel 1980. Quella che doveva essere una semplice comparsata di due giorni si trasformò in un contratto pluridecennale, grazie al carisma e all’energia che Rogers portò sul piccolo schermo. Il personaggio fu protagonista di trame memorabili, tra cui l’epica lotta contro la “Ice Princess”, un dispositivo capace di manipolare il clima, insieme ai personaggi cult Luke e Laura. Negli anni ’80 Rogers formò con Emma Samms (Holly) una delle coppie più amate del daytime americano: Robert e Holly Scorpio. La loro storia, dentro e fuori dallo schermo, fu emblematica per il modo in cui seppe raccontare una relazione stabile e felice, lontana dagli stereotipi drammatici del genere. Dopo una prima lunga permanenza a General Hospital dal 1980 al 1992, l’attore è tornato più volte nei decenni successivi, con apparizioni nel 1995, 2006, 2008, dal 2012 al 2016 e infine dal 2018 al 2024. L’ultima apparizione, non annunciata, risale a luglio 2025, in un cameo che oggi assume un valore di commiato.

Rogers ha recitato anche nella soap “Febbre d’amore” nel ruolo di Colin Atkinson, dal 2010 al 2019, e ha prestato la voce a personaggi delle serie animate Batman Beyond e The Wild Thornberrys. Ha inoltre partecipato alle web serie The Bay e Studio City, vincendo un Daytime Emmy per quest’ultima. Fu sposato due volte: dal 1974 al 1984 con Barbara Meale, e dal 1995 con Teresa Parkerson, con la quale ha avuto due figli, Sara Jane e Cale.